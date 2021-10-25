أرامكو تطلق أول محطتي وقود لها في الرياض وسيهات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة أرامكو، اليوم، عن إطلاق أولى محطاتها للوقود في الرياض وسيهات بالشرقية، وذلك ضمن شبكة بيع الوقود بالتجزئة في المملكة، بأعلى معايير السلامة والتقنية والاستدامة.

وذكرت الشركة في بيان لها –عبر موقعها الإلكتروني- أن أرامكو وشركة توتال إنيرجيز، أطلقتا باكورة الشبكة المشتركة للبيع بالتجزئة وذلك بتدشين محطتين في العاصمة الرياض ومدينة سيهات في المنطقة الشرقية. ويأتي ذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز في عام 2019م، في ظل خطط لتحديث شبكة محطات مُستحوذ عليها تتكون من 270 محطة خدمة، وبناء محطاتٍ نوعية، تقدّمُ خدمات ذات جودة عالية في جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن هذه المحطات ستعمل تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز؛ حيث توّفر لسائقي السيارات وقودًا وخدمات تجزئة متميزة وفقًا لأعلى المواصفات.

من جانبه، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، أثناء حفل تدشين أُقيم في الرياض: «بالنسبة لنا في أرامكو السعودية، لدينا عدة آلاف من محطات الوقود في أعمالنا الدولية في شرق آسيا وأمريكا الشمالية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن ذلك في الستينيات. وفي إطار هذا المشروع، تنوي أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز خلق فرص عمل مجدية للمواطنين السعوديين».

وتحت هاتين العلامتين التجاريتين، سيقدم للعملاء مستوى رفيعًا من الخدمات التي تشمل الوقود، ومتاجر تقدم خدمات شاملة، وكذلك خدمات للسيارات مثل تغيير الزيوت والغسيل، فضلًا عن إطلاق تطبيقات لتقديم العروض التسويقية للعملاء. وستضم محطات توتال إنيرجيز مقاهي «بونجور كافيه» بينما ستضم محطات أرامكو السعودية مقاهي «فَيْ كافيه» والتي تقدّم الأطعمة الطازجة والمشروبات الساخنة والاسترخاء أثناء انتظارهم سياراتهم. كما زُودت المحطات بألواح الطاقة الشمسية، تلبية لأهداف مبادرة السعودية الخضراء.

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