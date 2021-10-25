شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الغبان يطالب بحماية مواقع التراث الجيولوجي للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1441/ 1442هـ ، وأشار عضو الشورى م. مفرح الزهراني إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تهدف إلى توفير الخرائط الجيولوجية الأساسية ورصد ومراقبة ودراسة المخاطر الجيولوجية ، ودعم وتقديم المشورة ذات الصلة بعلوم الأرض للجهات الحكومية والخاصة.

وطالب عضو الشورى د. علي الغبان الهيئة بحماية مواقع التراث الجيولوجي للمملكة والتوعية والتعريف، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على الدور الارشادي للراغبين في تطوير برامج السياحة الجيولوجية، وإنما يمتد لحماية مواقع التراث الجيولوجي، والمشاركة في تأهيلها وتنميتها واستثمارها سياحيًا.