محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساسي، في إفادة صحفية في برلين، إن ألمانيا لم تتلق عبر القنوات الدبلوماسية إخطارًا بإعلان سفيرها لدى تركيا شخصًا غير مرغوب فيه. يتبع..

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: لم نتلق إشعارا بأن سفيرنا في تركيا شخص غير مرغوب به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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