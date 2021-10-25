اخبار الخليج – البوعينين: حريصون على التطبيق الفعّال لـ «العدالة الإصلاحية للأطفال»

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، أن النيابة العامة عملت منذ صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة على توفير المقومات اللازمة لإعمال أحكامه وما تضمنته من متطلبات وكذلك تنظيم ورش العمل والمحاضرات التدريبية المرتبطة به لتحقيق الوصول الى التطبيق الفعال للقانون.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية -قبل قليل- لورشة عمل إقليمية بشأن آفاق وتحديات التطبيق الفاعل لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال، أن قانون العدالة الاصلاحية للأطفال في البحرين قانون نموذجي فعّال جعل الأولوية لمصالح الطفل في جميع مراحل تطبيق القانون كما أنه وسّع من صلاحيات مركز حماية الطفل ليتمكن من حماية الطفل من سوء المعاملة أو أي اعتداء.

مشيرًا إلى أن هذه الورش والندوات تهدف الى الوصول الى تطبيق فعال يحقق مقاصد القانون، فضلًا عن دعم وتعزيز منظومة الرعاية اللاحقة للطفل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبما يكفل المصالح الفضلى للطفل.

وأكد البوعينيين ان القانون يضمن بياناً وافياً ومفصلاً لما يجب إتباعه حيال الطفل عند معاملته جنائياً أو عند تعرضه للخطر أو لحالة من حالات سوء المعاملة، وأوجه المصالح المتعين مراعاتها سواء من الناحية الاجتماعية أو الصحية، وأهمية وكيفية التنسيق مع مركز حماية الطفل بوزارة شئون التنمية الاجتماعية في هذه الشئون، والتنبيه على سرعة التصرف في القضايا الخاصة بالطفل وإصدار القرارات الميسرة لتنفيذ الإجراءات العاجلة التي يتخذها مركز حماية الطفل في حالات الخطر المحدق به.

مشيرا الى التعاون الفعال والمثمر مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية بهذا المجال،خصوصا مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.