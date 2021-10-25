محمد بن مسعود - الدمام - وزير الخارجية اليمني ‘‘بن مبارك’’ يحسم الجدل بشأن موقف الحكومة من اتفاق ستوكهولم الموقع مع مليشيا الحوثي

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة الشرعية باتفاق ستوكهولم، الخاص بمدينة الحديدة قبل سنوات.

وقال بن مبارك، في حوار مع له مع قناة الشرق، ‘‘لم يقم الجيش الوطني بأي عملية عسكرية هجومية على مليشيا الحوثي طوال خطوط التماس، منذ اتفاق ستوكهولم في 2018.

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وأشار إلى أن مبادرات السلام كانت مطروحة، قبل الهجوم على مارب والمبادرة السعودية، وكانت الحكومة اليمنية تُبدي مرونة كبيرة تجاه هذه المبادرات.

وأضاف أن الحكومة كانت تمد يدها لكل مبادرات السلام التي تحافظ على الثوابت اليمنية، طوال الفترة الماضية.

يأتي ذلك تزامنًا مع مطالبات واسعة بإلغاء اتفاق استوكهولم، الذي وقعته الحكومة اليمنية مع مليشيا الحوثي قبل أكثر من 3 سنوات، قبيل هزيمة وشيكة للمليشيات في مدينة الحديدة.

ويرى مراقبون، أن الحكومة الشرعية تخذل جنودها المقاومين بالظهور في موقف مهزوز، والحديث عن مبادرات السلام، ومناشدات المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هجمات الحوثيين المتواصلة على مدينة مارب، عقب إسقاط محافظة البيضاء بالكامل وأجزاء من شبوة ومارب خلال الأشهر الأخيرة.