يعلن البنك المركزي السعودي إطلاق “برنامج الأبحاث المشتركة” في نسخته الثانية، الذي يعتمد على مبدأ المشاركة البحثية، وتلاقي أفكار الباحثين من مختلف الخبرات؛ وذلك انطلاقاً من اهتمام البنك المركزي بتطوير المنظومة البحثية الاقتصادية والمالية، وأهمية تلك المنظومة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإدراكاً لمسؤوليته المجتمعية ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.. علماً أنّ النسخة الأولى من البرنامج شهدت إقبالاً واسعاً حيث استقبل البنك المركزي 226 مقترحاً بحثياً.
الجدير بالذكر، أنّ برنامج الأبحاث المشتركة يقوم على مبدأ الشراكة بين باحثي البنك المركزي السعودي، والأكاديميين وذوي الخبرة والاختصاص من خارجه، بما يخدم الاقتصاد الوطني في ثمانية محاور رئيسة، هي: محور القطاع المالي، ومحور الاستقرار المالي، ومحور الاقتصاد الكلي، ومحور التجارة الخارجية، ومحور القطاع الخاص، ومحور سوق العمل، ومحور اقتصاديات الطاقة والتعدين، ومحور المواضيع الراهنة.
البنك المركزي السعودي يُطلق “برنامج الأبحاث المشتركة” بنسخته الثانية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-25
يعلن البنك المركزي السعودي إطلاق “برنامج الأبحاث المشتركة” في نسخته الثانية، الذي يعتمد على مبدأ المشاركة البحثية، وتلاقي أفكار الباحثين من مختلف الخبرات؛ وذلك انطلاقاً من اهتمام البنك المركزي بتطوير المنظومة البحثية الاقتصادية والمالية، وأهمية تلك المنظومة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإدراكاً لمسؤوليته المجتمعية ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.. علماً أنّ النسخة الأولى من البرنامج شهدت إقبالاً واسعاً حيث استقبل البنك المركزي 226 مقترحاً بحثياً.
الجدير بالذكر، أنّ برنامج الأبحاث المشتركة يقوم على مبدأ الشراكة بين باحثي البنك المركزي السعودي، والأكاديميين وذوي الخبرة والاختصاص من خارجه، بما يخدم الاقتصاد الوطني في ثمانية محاور رئيسة، هي: محور القطاع المالي، ومحور الاستقرار المالي، ومحور الاقتصاد الكلي، ومحور التجارة الخارجية، ومحور القطاع الخاص، ومحور سوق العمل، ومحور اقتصاديات الطاقة والتعدين، ومحور المواضيع الراهنة.
25 أكتوبر 2021 – 19 ربيع الأول 1443
12:53 PM
يعتمد على مبدأ المشاركة البحثية وتلاقي أفكار الباحثين من مختلف الخبرات
يعلن البنك المركزي السعودي إطلاق “برنامج الأبحاث المشتركة” في نسخته الثانية، الذي يعتمد على مبدأ المشاركة البحثية، وتلاقي أفكار الباحثين من مختلف الخبرات؛ وذلك انطلاقاً من اهتمام البنك المركزي بتطوير المنظومة البحثية الاقتصادية والمالية، وأهمية تلك المنظومة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإدراكاً لمسؤوليته المجتمعية ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.. علماً أنّ النسخة الأولى من البرنامج شهدت إقبالاً واسعاً حيث استقبل البنك المركزي 226 مقترحاً بحثياً.
الجدير بالذكر، أنّ برنامج الأبحاث المشتركة يقوم على مبدأ الشراكة بين باحثي البنك المركزي السعودي، والأكاديميين وذوي الخبرة والاختصاص من خارجه، بما يخدم الاقتصاد الوطني في ثمانية محاور رئيسة، هي: محور القطاع المالي، ومحور الاستقرار المالي، ومحور الاقتصاد الكلي، ومحور التجارة الخارجية، ومحور القطاع الخاص، ومحور سوق العمل، ومحور اقتصاديات الطاقة والتعدين، ومحور المواضيع الراهنة.
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