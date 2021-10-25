محمد بن مسعود - الدمام - أبرزها وجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية نفّذت إدارة الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير، ٢٢٠ جولة رقابية على مراكز التزيين النسائية بمنطقة عسير؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية. ورصدت إدارة الرقابة ٦٠ مخالفة أبرزها وجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام بالزي، إضافة إلى مخالفة الاشتراطات البلدية. ضبط ٦٠ مخالفة في مراكز التزيين النسائية بعسير وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-25 نفّذت إدارة الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير، ٢٢٠ جولة رقابية على مراكز التزيين النسائية بمنطقة عسير؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية. ورصدت إدارة الرقابة ٦٠ مخالفة أبرزها وجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام بالزي، إضافة إلى مخالفة الاشتراطات البلدية. 25 أكتوبر 2021 – 19 ربيع الأول 1443 12:46 PM أبرزها وجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية أبرزها وجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية نفّذت إدارة الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير، ٢٢٠ جولة رقابية على مراكز التزيين النسائية بمنطقة عسير؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية. ورصدت إدارة الرقابة ٦٠ مخالفة أبرزها وجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام بالزي، إضافة إلى مخالفة الاشتراطات البلدية.

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