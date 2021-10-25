“إثراء”.. أول كيان يطبّق المعيار الوطني للعمل التطوعي على مستوى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - نظير جهوده في البرامج والمبادرات التطوعية التي يقدّمها للمجتمع

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن اعتماد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، كأول وحدة تطوعية تطبق المعيار الوطني السعودي للتطوع (إدامة) من بين 280 جهة تطوعية في المملكة، نظير جهوده في البرامج والمبادرات التطوعية التي يقدّمها للمجتمع.

ويُعد المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع (إدامة)، بمثابة تنظيم لإدارة التطوع في المنظمات؛ إذ يستند على أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوع، الأمر الذي يسهم في استثمار جهود المتطوعين بفعالية عبر تسخيرها في خدمة رسالة وأهداف المنظمات، إلى جانب رفع المشاركة المجتمعية، وترسيخ روح المواطنة الفاعلة لدى أفراد المجتمع.

وقال مدير مركز “إثراء”، عبدالله الراشد: “نفخر في إثراء باعتمادنا كأول وحدة تطوعية تطبّق المعيار الوطني السعودي للتطوع (إدامة)، كما نحرص دومًا على أن يكون المركز منصة رائدة للعمل التطوعي على مستوى المملكة العربية السعودية؛ حيث قدّم المركز فرصًا تطوعية لأكثر من 6.500 متطوع ومتطوعة حققوا من خلالها 400.000 ساعة تطوعية، ونهدف من خلالها إلى ترسيخ روح المواطنة الفاعلة لدى أفراد المجتمع”.

ويسعى المركز إلى استحداث منصة لبناء مهارات الشباب، وصقل شخصياتهم، وتخريج جيل مستعد للانطلاق بمبادرات داخل وخارج المركز؛ حرصًا منه على الاستدامة في العمل التطوعي وخدمة المجتمع؛ حيث يعتمد على ثلاث مرتكزات رئيسية تتبلور حول الاستدامة من خلال توفير أنشطة تطوعية مستدامة لتلبية احتياجات البرامج، ورفع الوعي وترسيخ ثقافة التطوع في جميع مناطق المملكة.

وتابع “الراشد”: أما مرتكز التمكين فيعمل على توفير فعاليات إثرائية وبرامج تطوعية لتطوير وبناء مهارات المتطوعين، ونشر المعرفة والإبداع، ويأتي مرتكز التعزيز لبث الوعي والتعريف بمبادرات الشباب السعودي لخلق فرص تطوعية إثرائية.