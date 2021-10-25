محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس لجنة المصالحة حسين الرفاعي لوكالة سبوتنيك أن عملية المصالحة بين المسلحين وتسليم السلاح انتهت في محافظة درعا جنوبي سوريا. وقال الرفاعي إن “عملية المصالحة وتسليم السلاح في محافظة درعا اكتملت”. ووفقا له، فقد تم افتتاح مركز في مركز شرطة درعا للتحقيق في قضايا المسلحين الذين رفضوا المصالحة.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة المصالحة ل"سبوتنيك": انتهاء عملية المصالحة وتسليم الأسلحة في درعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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