اخبار الخليج – «التربية»: «فاطمة عيسى» تُحوّل طالباتها إلى معلمات صغيرات متمكنات من المادة

محمد بن مسعود - الدمام - فاطمة عيسى، معلمة لغة عربية بمدرسة أم كلثوم الإعدادية للبنات، ونموذج مشرف للكوادر التدريسية الوطنية التي تزخر بها المدارس الحكومية، إذ استطاعت بتفانيها وإبداعها تحويل طالباتها إلى معلمات صغيرات واثقات ومتمكنات من المادة.
وتتميز المعلمة بقدرتها الفائقة على توطيد العلاقة مع الطالبات وجذبهن وتشويقهن لحضور حصصها، وتحفيزهن على البحث عن المعلومات المعززة للدروس وعرض أعمالهن المتميزة في الحصص.
كما ركزت أ. فاطمة على خلق جو تعاوني مثالي في الصف، بما ساهم في دعم المتفوقات لزميلاتهن من ذوات التحصيل المنخفض، الأمر الذي ارتقى بمستوى التحصيل الدراسي بشكل عام، إضافةً إلى توظيفها النشاط المسرحي والإذاعة المدرسية في عملها، بما طوّر من مهارات اللغة العربية لدى الطالبات المشاركات.
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