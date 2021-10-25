الليرة التركية تواصل السقوط الحر.. عند أدنى مستوياتها على الإطلاق

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار اليوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع إنه أمر بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى.

سجلت الليرة في أحدث تعاملات 9.7150، وكانت في نطاق بين 9.7225 و9.7600 في الساعة 0402 بتوقيت غرينتش.

وعزى مصرفيون هذا النزول في التعاملات المبكرة إلى تصريحات أردوغان يوم السبت.

وكانت الليرة، التي تراجعت 24% منذ بداية العام، قد أنهت يوم الجمعة عند 9.5950.