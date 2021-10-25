قفزة للصادرات السلعية السعودية في أغسطس.. سجّلت ارتفاعاً بنسبة 58.9%

محمد بن مسعود - الدمام - وصلت إلى 89.2 مليار ريال مقارنة بنحو 56.1 مليار للشهر نفسه 2020

سجّلت الصادرات السلعية السعودية ارتفاعاً بنسبة 58.9% في شهر أغسطس 2021، لتصل إلى 89.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 56.1 مليار ريال للشهر نفسه من عام 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، أن زيادة الصادرات تعود إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 28.2 مليار ريال بنسبة 74.2%، وارتفعت نسبة الصادرات البترولية إلى 74.3% من مجموع الصادرات الكلي في أغسطس الماضي، مقابل 67.8% في أغسطس 2020.