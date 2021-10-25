سجّلت الصادرات السلعية السعودية ارتفاعاً بنسبة 58.9% في شهر أغسطس 2021، لتصل إلى 89.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 56.1 مليار ريال للشهر نفسه من عام 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، أن زيادة الصادرات تعود إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 28.2 مليار ريال بنسبة 74.2%، وارتفعت نسبة الصادرات البترولية إلى 74.3% من مجموع الصادرات الكلي في أغسطس الماضي، مقابل 67.8% في أغسطس 2020.
25 أكتوبر 2021 – 19 ربيع الأول 1443 11:41 AM
وصلت إلى 89.2 مليار ريال مقارنة بنحو 56.1 مليار للشهر نفسه 2020قفزة للصادرات السلعية السعودية في أغسطس.. سجّلت ارتفاعاً بنسبة 58.9%
سجّلت الصادرات السلعية السعودية ارتفاعاً بنسبة 58.9% في شهر أغسطس 2021، لتصل إلى 89.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 56.1 مليار ريال للشهر نفسه من عام 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، أن زيادة الصادرات تعود إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 28.2 مليار ريال بنسبة 74.2%، وارتفعت نسبة الصادرات البترولية إلى 74.3% من مجموع الصادرات الكلي في أغسطس الماضي، مقابل 67.8% في أغسطس 2020.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر قفزة للصادرات السلعية السعودية في أغسطس.. سجّلت ارتفاعاً بنسبة 58.9% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.