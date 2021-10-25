الصحة تحدِّد العمر المناسب للأطفال لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، إنه يمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال من عمر ٦ أشهر فأكثر.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا للأطفال من عمر 6 أشهر وأكثر، وهو لقاح موسمي ينصح بأخذه خلال أي وقت ضمن موسم الشتاء»

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال أمس الأحد، إنه لا يوجد تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية، حتى ولو أُخذ اللقاحين في يوم واحد.

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