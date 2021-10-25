المرور يوضح عدد السيارات التي يجوز لغير السعوديين امتلاكها

الرياض - محمد عبدالله - جدد المرور السعودي التذكير، بالحد الأقصى لعدد السيارات التي يجوز لغير السعوديين امتلاكها، موضحًا أنها لا تجاوز سيارتين خاصتين.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مقيم بهذا الخصوص، أنه «يجوز لغير السعوديين امتلاك مركبات خاصة، بما لا يزيد على اثنتين، يسعدنا تواصلك».

وقال المقيم في استفساره: هل يمكن لغير السعوديين تملك أكثر من سيارتين خاصتين؟

من جهة أخرى، أوضح المرور أنه وفقاً لنظام المرور، ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم.

اقرأ أيضا:

المرور يوضح شرطًا لإصدار رخصة نقل ثقيل لغير السعوديين