بالفيديو.. أمانة جدة تواصل إزالة العقارات العشوائية في «غليل وبترومين»

الرياض - محمد عبدالله - واصلت أمانة محافظة جدة، تنفيذ أعمال الإزالة في أحياء غليل وبترومين، وذلك ضمن مشروع تنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية بالمحافظة.

كانت أمانة محافظة جدة وبالتعاون مع الجهات المختصة، بدأت منذ يومين في إزالة كل العقارات العشوائية في أحياء غليل وبترومين، وذلك ضمن الجهود المبذولة للقضاء على خطر العشوائيات وتطوير المشهد الحضري في الأحياء السكنية.

من جهة أخرى، قامت أمانة جدة بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 20 ألف م2 أقيمت بطريقة غير نظامية داخل نطاق بلدية طيبة الفرعية.

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