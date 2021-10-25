الحصيني: بدء أول حالات الوسم على عدة مناطق.. غدًا الثلاثاء

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، بدءًا من غد الثلاثاء، حالة ممطرة خفيفة، وهي أول حالات الوسم لهذا العام، ويمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، وأن البداية ستكون من مناطق جازان والباحة وعسير ومكة ثم المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والشمالية.

وأضاف أنه متوقع أن تمتد الحالة الممطرة نواحي أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن، كما يتوقع أن يرافق الحالة نشاط في الرياح مثير للأتربة.

وأشار إلى أنه يعقب الحالة المطرية انخفاض طفيف في الحرارة على شمال ووسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة.

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