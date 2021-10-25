بدء اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون

الرياض - محمد عبدالله - بدأت أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع التشاوري الثامن عشر، للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شارك في الاجتماع التحضيري الذي تنظمه مديرية الشؤون الدولية بالقوات المسلحة القطرية، عبر تقنية الاتصال المرئي، ويستمر لثلاثة أيام، الأمين العامّ المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، ورؤساء هيئات العمليات والتدريب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات في مجالات التعاون العسكري القائم بين دول المجلس، تمهيداً لرفعها لاجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس.

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