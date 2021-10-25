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بعد تورطها في جريمة نصب واحتيال.. سيدة توجه رسالة للمجتمع السعودي

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الرياض - محمد عبدالله - وجهت إحدى المتورطات في جريمة نصب واحتيال، تحذيرًا للمجتمع السعودي، مشيرة إلى أن عمليات النصب والاحتيال تستهدف الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وسلطت قناة ، الضوء على ندى (اسم مستعار)، التي تورطت في جريمة نصب واحتيال، والتي تم الحكم عليها بـ9 أشهر.

وقالت ندى: «احذروا عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف طبقات متوسطة أو فقيرة لتحويل مبالغ مالية ضخمة».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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