بعد تورطها في جريمة نصب واحتيال.. سيدة توجه رسالة للمجتمع السعودي

الرياض - محمد عبدالله - وجهت إحدى المتورطات في جريمة نصب واحتيال، تحذيرًا للمجتمع السعودي، مشيرة إلى أن عمليات النصب والاحتيال تستهدف الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وسلطت قناة السعودية، الضوء على ندى (اسم مستعار)، التي تورطت في جريمة نصب واحتيال، والتي تم الحكم عليها بـ9 أشهر.

وقالت ندى: «احذروا عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف طبقات متوسطة أو فقيرة لتحويل مبالغ مالية ضخمة».

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