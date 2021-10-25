شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يوقع مذكرة للتعاون المشترك بألبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، زيارة رسمية لجمهورية ألبانيا تستمر عدة أيام، ويلتقي خلالها برئيس الجمهورية إلير ميتا، ورئيس المشيخة الإسلامية الشيخ بويار سباهيو.

ويتضمن برنامج الزيارة توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي بين الوزارة والمشيخة الإسلامية في ألبانيا، وعدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات سياسية وإسلامية، إلى جانب زيارة عدد من المساجد والمدارس الإسلامية للاطلاع على أنشطتها وبرامجها.