شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الخليجي» و«الاتحاد الأوروبي» يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق بمقر الأمانة العامة بالرياض أمس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية باتريك سيمونيه، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل المُشترَك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز علاقات الصداقة، والتعاون في العديد من المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والثقافية.