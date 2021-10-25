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«التعاون الخليجي» و«الاتحاد الأوروبي» يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

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الدمام - شريف احمد - اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق بمقر الأمانة العامة بالرياض أمس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية باتريك سيمونيه، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل المُشترَك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز علاقات الصداقة، والتعاون في العديد من المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والثقافية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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