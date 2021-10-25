“الوطني للأرصاد” ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.