نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
25 أكتوبر 2021 – 19 ربيع الأول 1443 09:33 AM
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 6 مساءً“الوطني للأرصاد” ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
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