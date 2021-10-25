وزير المالية والاقتصاد الوطني: مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات التاريخية المميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما نتج عنها من مستوى متقدم من الشراكة والتعاون الثنائي في شتى المجالات وبالأخص في المجال المالي والاقتصادي.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه سعادة السيد رودي دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، حيث نوه معاليه بما وصلت إليه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين من تطور على جميع الأصعدة. مؤكداً معاليه على أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك والدفع به نحو أفق أرحب بما يحقق مزيداً من الفرص الاستثمارية الواعدة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، إلى جانب استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالاقتصاد العالمي.