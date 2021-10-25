خبير أرصاد: المملكة تشهد غدًا أول حالات الوسم الممطرة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

قال خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، إن المملكة تشهد غدا الثلاثاء، أول الحالات الممطرة في الوسم، متوقعا حالة ممطرة خفيفة وهي أول حالات الوسم لهذا العام.

وأضاف الحصيني: الحالة يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.. ومتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لمتوسطة، وستكون البداية من مناطق جازان والباحة وعسير ومكة، ثم المدينة وحائل وتبوك والجوف والشمالية.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين، أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.