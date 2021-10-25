قالت وزارة الإعلام السودانية إنه تمّ اعتقال معظم وزراء الحكومة في مجلس السيادة.
وتشهد الساحة السودانية تطورات خطيرة وسريعة في ساعات الصباح الأولى، اليوم الإثنين، حيث انتشرت قوات عسكرية في العاصمة الخرطوم، كما تمّ فصل المناطق الرئيسة في الخرطوم عن بعضها بعضاً، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية، كما انقطعت خدمة الإنترنت.
وحسب “سكاي نيوز”، قامت قوة عسكرية، تتشكّل من عدة أفرع عسكرية، باعتقال عددٍ من الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك؛ من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول؛ ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ؛ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف؛ إضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.
وزارة الإعلام السودانية: اعتقال معظم وزراء الحكومة في مجلس السيادة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-25
قالت وزارة الإعلام السودانية إنه تمّ اعتقال معظم وزراء الحكومة في مجلس السيادة.
وتشهد الساحة السودانية تطورات خطيرة وسريعة في ساعات الصباح الأولى، اليوم الإثنين، حيث انتشرت قوات عسكرية في العاصمة الخرطوم، كما تمّ فصل المناطق الرئيسة في الخرطوم عن بعضها بعضاً، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية، كما انقطعت خدمة الإنترنت.
وحسب “سكاي نيوز”، قامت قوة عسكرية، تتشكّل من عدة أفرع عسكرية، باعتقال عددٍ من الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك؛ من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول؛ ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ؛ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف؛ إضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.
25 أكتوبر 2021 – 19 ربيع الأول 1443
09:18 AM
انتشار قوات عسكرية في العاصمة الخرطوم وانقطاع خدمة الإنترنت
قالت وزارة الإعلام السودانية إنه تمّ اعتقال معظم وزراء الحكومة في مجلس السيادة.
وتشهد الساحة السودانية تطورات خطيرة وسريعة في ساعات الصباح الأولى، اليوم الإثنين، حيث انتشرت قوات عسكرية في العاصمة الخرطوم، كما تمّ فصل المناطق الرئيسة في الخرطوم عن بعضها بعضاً، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية، كما انقطعت خدمة الإنترنت.
وحسب “سكاي نيوز”، قامت قوة عسكرية، تتشكّل من عدة أفرع عسكرية، باعتقال عددٍ من الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك؛ من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول؛ ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ؛ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف؛ إضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الإعلام السودانية: اعتقال معظم وزراء الحكومة في مجلس السيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.