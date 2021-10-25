السودان.. وضع رئيس الحكومة تحت الإقامة الجبرية واعتقال 4 وزراء في انقلاب عسكري جديد

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
شهدت الخرطوم اليوم الاثنين سلسلة اعتقالات طالت عددا من الوزراء في الحكومة السودانية، ,وتم وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن حاصرت قوة عسكرية مجهولة منزله في وقت مبكر من اليوم.
ووفقاً لـ” العربية . نت” أكدت مراسلتها انقطاع الإنترنت عن العاصمة السودانية، فضلا عن خدمات الهاتف.
وأوضحت أنه تم إغلاق عدد من الجسور والطرق في الخرطوم، فيما أظهرت الصور الأولية من العاصمة حالة من الغضب عبر عنها عدد من المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع وأشعلوا النيران.
وكانت المعلومات أشارت إلى اعتقال 4 وزراء على الأقل صبيحة اليوم، فضلا عن عدد من المسؤولين في أحزاب محلية معروفة.
في حين، أوضحت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لحمدوك، لوكالة رويترز أن قوة عسكرية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم.
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