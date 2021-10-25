محمد بن مسعود - الدمام - الملعب:

شهدت العاصمة السودانية، صباح اليوم الاثنين، سلسلة اعتقالات لعدد من الوزراء، كما ترددت أنباء عن محاصرة منزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وبحسب ما نقلته قناة “العربية-الحدث”، ألقت قوة عسكرية مجهولة القبض على أربعة وزراء، بالإضافة إلى محمد الفكي، عضو مدني في مجلس السيادة، وداهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وأغلق الجيش عدداً من الجسور والمحاور الطرقية.

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال [4 وزراء] وعضو مدني في مجلس السيادة بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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