محمد بن مسعود - الدمام - بما يحقق الإثراء المعرفي والأسس المطلوبة لصياغة الكتابة الإبداعية للتغريدة شرعت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، في تدريب منسقي الإعلام بالمدارس على طرق استخدام وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي للمدرسة، وصياغة المحتوى الإعلامي بأسلوب احترافي. وتَضمنت محاور البرنامج التدريبي الذي أعدته ونفّذته مشرفة الإعلام والاتصال مي الشريف -بالتعاون مع قسم التطوير المهني التعليمي- صياغة المحتوى الإعلامي بأسلوب تربوي يحقق الإثراء المعرفي للمفاهيم الإعلامية والإلمام بالمهارات المطلوبة في صياغة الكتابة الإبداعية للتغريدة، وسياسات النشر، عبر حساب المدرسة على تويتر، وتوضيح التعليمات الأمنية لحسابات التواصل الاجتماعي. 25 أكتوبر 2021 – 19 ربيع الأول 1443 08:50 AM بما يحقق الإثراء المعرفي والأسس المطلوبة لصياغة الكتابة الإبداعية للتغريدة تدريب منسقي “مدارس الأفلاج” على “مهارات تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي” تدريب منسقي “مدارس الأفلاج” على “مهارات تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي” شرعت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، في تدريب منسقي الإعلام بالمدارس على طرق استخدام وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي للمدرسة، وصياغة المحتوى الإعلامي بأسلوب احترافي. وتَضمنت محاور البرنامج التدريبي الذي أعدته ونفّذته مشرفة الإعلام والاتصال مي الشريف -بالتعاون مع قسم التطوير المهني التعليمي- صياغة المحتوى الإعلامي بأسلوب تربوي يحقق الإثراء المعرفي للمفاهيم الإعلامية والإلمام بالمهارات المطلوبة في صياغة الكتابة الإبداعية للتغريدة، وسياسات النشر، عبر حساب المدرسة على تويتر، وتوضيح التعليمات الأمنية لحسابات التواصل الاجتماعي. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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