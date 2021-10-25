باريس سان جيرمان بعشرة لاعبين [يتعادل سلبياً] مع مارسيليا

محمد بن مسعود - الدمام - الملعب:

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء أولمبيك مارسيليا وضيفه باريس سان جيرمان، يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورغم التعادل، بقي سان جيرمان، الذي حق فوزاً وحيداً في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، متربعاً على الصدارة، برصيد 28 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لانس، كما رفع مارسيليا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، خاصة مارسيليا، الذي أخفق في استغلال النقص العددي التي عانى منه الفريق الضيف، بعدما لعب بعشرة لاعبين بدءاً من الدقيقة 53 عقب طرد نجمه المغربي أشرف حكيمي.

(د ب أ)