أخبار السعودية..  وزير الطاقة يكشف عن أشياء غير قابلة للتنازل .. و6 أفعال يعاقب المتحرش عليها

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذه 88عملية استهدفت آليات وعناصر الحوثي، مشيرًا إلى أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 36 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت (264) عنصراً ارهابياً، وإلى التفاصيل:

«التحالف» يوثق دكه لميلشيا الحوثي بفيديو

وثق تحالف دعم الشرعية، الأحد، ضرباته الجوية التي استهدفت آليات وعناصر الميليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وزير الطاقة: هناك 3 أمور يجب ألا نتنازل عنها

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن هناك 3 أمور يجب ألا نتنازل عنها؛ وهي: أمن الطاقة، والنمو الاقتصادي والازدهار المستدام، ومواجهة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن هدف السعودية بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية يمكن تحقيقه قبل 2060.

رد مفاجئ من وزير الطاقة على أحد المتسائلين

في لقطة طريفة، مازح وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أحد المتسائلين في قمة الشباب الأخضر، وذلك بعدما انتظر كثيرًا ليطرح سؤاله على وزير الطاقة.

السفير الفرنسي يكشف سبب تغيير لون السجاد

أعلن سفير فرنسا في المملكة العربية السعودية، لودوفيك بويّ، تغيير لون السجاد في السفارة إلى اللون البنفسجي، وذلك كرمز جميل للصداقة بين البلدين؛ حيث يأتي ذلك بعدما اعتمدت المملكة اللون البنفسجي للسجاد في شهر مايو الماضي، كونه يتماشى مع لون صحاريها في فصل الربيع عندما تتزين بلون زهرة الخزامي.

النيابة تحدد 6 أفعال يعاقب المتحرش عليها

قالت النيابة العامة، الأحد، إن القانون بالمملكة العربية السعودية يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم التحرش، وبينت أن التحرش أو المضايقات عبر وسائل التقنية الحديثة يعد من وسائل التحرش التي يعاقب عليها القانون.

6 رسائل من متحدث «الصحة»

أكد الناطق باسم باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أنه لا تعارض بين لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح فيروس «كوفيد19»، وأوصى كافة الفئات العمرية بسرعة الحصول عليه.، موضحًا عدم وجود أي تعارض بين لقاح «كوفيد19» ولقاح الإنفلونزا الموسمي، حتى مع تلقي اللقاحين في يوم واحد، وأوصى بتلقي لقاح الإنفلونزا.

«الصحة» تكشف موقف الأقل من 12 عامًا من اللقاح

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاح كورونا لمن هم أقل من 12 عامًا لا يزال تحت الدراسة والبحث، وأكد متحدث الصحة ثقته في الإجراءات التي تتخذها هيئة الغذاء والدواء.

مواطن يعفو عن قاتل نجله والسبب مفاجآة

‏قرر يحيى آل الشوقبي العفو عن قاتل نجله محمد يحيى الشوقبي، نظرًا لظروف والدته الصحية الصعبة، ما مثل مفاجأة للجميع، وقال والد المقتول خلال حلوله ضيفًا على برنامج الراصد على قناة الاخبارية، إنه اتخذ القرار منفردًا وذهب إلى منزل القاتل والتقى والدته وأخبرها باعتزامه أن يعفو عن نجلها.

القبض على شخصين أتلفا صرافًا آليًا بعسير

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخصين، مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.

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