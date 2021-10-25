متى يتم فتح باب التسجيل في حساب المواطن؟

الرياض - محمد عبدالله - رد حساب خدمة المستفيدين، التابع لبرنامج حساب المواطن، على تساؤل بشأن موعد فتح باب التسجيل الجديد في البرنامج.

وجاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، على استفسار بهذا الشأن.

وأشار حساب المواطن، إلى أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

وأضاف حساب خدمة المستفيدين، أنه لا يوجد تاريخ محدد لإعادة فتح باب التسجيل، مشيرًا إلى أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

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