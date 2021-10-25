عاجل | القطاع الخاص يفحص عينات الأغذية

يعتزم قطاع الصحة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، إحالة منتجات مصانع الغذاء والأعلاف والمياه المعبأة، للمختبرات الخاصة بهدف تطبيق خطة للرقابة الذاتية، لمصانع الغذاء والأعلاف لتحليل منتجاتها، سواء بالمختبر الخاص بالمصنع أو المختبرات المعينة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

تنظيم ومراقبة

جاء ذلك في تعميم إحالة عينات المصانع الغذائية والأعلاف، للمختبرات الخاصة بالإسناد إلى المادة الثانية والعشرين من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي نصت بأنه يجوز للهيئة الاستعانة بجهات حكومية أو خاصة، لأداء بعض مهامها، كما نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أن الغرض الأساسي للهيئة هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء، والأجهزة والمنتجات الطبية ذات العلاقة ووضع التنظيمات اللازمة لها.

وتباشر الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة، لتحقيق أغراضها المنوطة بها والأهداف المطلوب تحقيقها، وذلك للتأكد من سلامة ومأمونية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان، كذلك التأكد من سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية والتشخيصية والمواد المخبرية.

تحاليل روتينية

وأكدت الهيئة على مصنعي الأغذية والمياه المعبأة والأعلاف، وجوب الالتزام باتباع المواصفات اللازمة لكل منتج والتحاليل الروتينية الخاصة بكل مصنع، لتطبيق خطة للرقابة الذاتية لضمان سلامة كافة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، سواءً كانت عن طريق تحليلها في مختبرات المصنع، أو عن طريق الاستعانة بالمختبرات الخاصة المعينة من قبل الهيئة.

أسس يجب مراعاتها في المختبرات

- في حال كان لدى المصنع مختبر حاصل على اعتماد «ISO 17025» ونطاق الاعتماد يغطي الاختبارات التي يقوم بها المختبر، يكتفى بنتائج التحاليل الصادرة من مختبره

إذا كان لدى المصنع مختبر غير حاصل على اعتماد «ISO 17025»، يعطى مهلة إلى تاريخ 01/01/2023 للحصول على الاعتماد

- للهيئة سحب عينات لغرض التحليل للمنتجات المحلية الخاضعة لرقابتها، وإحالة تلك العينات على حساب المصنع المحلي إلى المختبرات الخاصة المعينة من قبل الهيئة، للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات الفنية

- يلتزم المصنع بحفظ نتائج تحليل المنتجات بحيث يمكن الاطلاع عليها، من قبل مفتشي الهيئة أثناء الجولات الرقابية وتزويد الهيئة بنتائج الاختبارات متى دعت الحاجة لذلك.