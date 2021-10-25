شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار الوطني» يستعرض برامجه مع سفيرة حقوق الإنسان الهولندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم العسيري، وعدد من مسؤولي المركز، سفيرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الهولندية السفيرة د. بهية تهزيب، وسفيرة دولة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا.

وقدم المركز خلال اللقاء عرضاً موجزاً عن مسيرته ورؤيته ورسالته وأبرز البرامج والأعمال المتنوعة، التي نفذها بهدف تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار.