شكرا لقرائتكم خبر عن «قرة لحضانة الأطفال» تؤكد سعيها لتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد برنامج قرة لحضانة الأطفال سعيه لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحديدا عبر برنامج تنمية القدرات البشرية، عبر رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم استقرارها فيه وتحسين بيئة العمل من خلال توفير مراكز ضيافة أطفال داخل مقرات العمل.

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، شهر سبتمبر الماضي، برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، الذي يأتي ضمن أهدافه التوسع في رياض الأطفال، وتنمية قدرات الأطفال منذ سن مبكرة.

ويؤكد برنامج قرة لحضانة الأطفال سعيه لإحداث نقلة نوعية لخدمات ضيافة الأطفال في مقرات العمل، وضمان سلامة الطفل وصحته وتوفير أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة. كما يسعى لتحقيق جملة من الأهداف، مثل رفع جودة خدمات قطاع ضيافة الأطفال، وتقديم حلول متكاملة للشركات، وتحقيق الاستقرار والراحة في بيئة العمل، ودعم وتشجيع المرأة العاملة لدخول سوق العمل، وتوفير بيئة مثرية وآمنة لأطفال الموظفين، وغيرها.