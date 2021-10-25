شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش تعزيز العلاقات مع نظيره الهندوراسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع نظيره بجمهورية هندوراس ليساندرو روساليس، تعزيز العمل والتنسيق المشترك بما ينقل العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وجرى، خلال استقبال سموه، نظيره الهندوراسي، بمقر الوزارة في الرياض، أمس، بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يهم البلدين الصديقين. حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المكسيكية المتحدة «غير المقيم» لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي.