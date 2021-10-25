شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أعمال قمة قادة العشرين التي ستعقد في العاصمة الإيطالية، ويشارك -حفظه الله- من خلال الاتصال المرئي.

وصدر عن الديوان الملكي أمس البيان التالي: تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية ماريو دراجي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة من 24 - 25/ 3/ 1443هـ الموافق 30 - 31/ 10/ 2021م، فقد تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أعمال القمة، وأن يشارك -حفظه الله- من خلال الاتصال المرئي.

وإذ تبدي المملكة تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضوا في ترويكا المجموعة، لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.