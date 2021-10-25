شكرا لقرائتكم خبر عن حضور سعودي فاعل وتأكيد على العمل الجماعي المشترك في المحفل العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجسد ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- وفد المملكة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية في قمة مجموعة العشرين حرصه -يحفظه الله- واهتمامه بمشاركة المملكة في هذا المحفل العالمي الهام، ومثل المملكة، يشارك عدد من قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين افتراضياً في هذه القمة، مثل قادة دول روسيا والصين واليابان والمكسيك نظرا لظروف الجائحة.

وتعد مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة العشرين في روما افتراضياً في غاية الأهمية، كون المملكة رئيس الدورة السابقة للقمة في الرياض وعضوا في ترويكا القمة الحالية في روما، فضلاً عن أن عددا من مبادرات الرئاسة الإيطالية تأتي استمرارا للمبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها للمجموعة خلال الدورة السابقة.

وتعكس مشاركة المملكة في القمة تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك، وتأكيدا على حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.

حرصت المملكة كعضو فاعل في مجموعة العشرين منذ تأسيسها إلى اليوم، على المشاركة في قممها السابقة على أعلى المستويات، كما قادت أعمالها خلال العام ٢٠٢٠ الذي شهد العالم خلاله ظروفاً صحية واقتصادية حرجة، وأسهمت في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات هذه الجائحة.