شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تعقيم بالتبخير الجاف في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عمليات التعقيم في مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم من خلال إدارة التطهير عبر جهاز التعقيم بالتبخير الجاف.

ويعمل الجهاز على تقليل انتشار العدوى، من خلال تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد بسرعة عالية وبشكل وفعال.

ويمكن تركيب الجهاز، الذي يعمل على عجلات للتنقل، في جميع المواقع حسب الحاجة، كما أن المادة المستخدمة في جهاز التعقيم غير ضارة وغير قابلة للتآكل وتعتبر صديقة للبيئة.