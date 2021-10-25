شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي م. أحمد الراجحي، قرارا بتأسيس أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية، يرأس مجلس إدارتها ناصر القصبي، وبعضوية كل من د. سامي الجمعان، ود. راشد الشمراني، وخالد الباز، وياسر مدخلي، وفهد الحوشاني، ورؤى الصحاف، وم. ياسر بكر، وسامي الزهراني، وفاطمة البنوي، وسميرة الخميس.

وتخدم الجمعية الممارسين المحترفين في مجالات المسرح المختلفة، إلى جانب الفنون الأدائية بمختلف تخصصاتها وتصنيفاتها مثل الفنون الشعبية والسيرك والكوميديا الارتجالية، وهي واحدة من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة إستراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، مؤخراً، وتستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين 16جمعية مهنية في 13 عشر قطاعا ثقافيا متنوعا.وشملت قائمة مؤسسيها بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة كلاً من بندر عبدالفتاح، وأحمد الصمان، وهيثم بن حبيب، وعبدالله الحسن، ونوح الجمعان، وهاشم حسين، وإبراهيم الحجاج، ووائل الحربي، وإلهام علي، ومشعل الرشيد، وعباس الحايك، وعبدالعزيز الصقعبي، وإيمان الطويل، وعبدالله الحماد، وعلي الغوينم، وأحمد السروي، ونايف البقمي.