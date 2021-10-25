شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الزعماء على الرياض لحضور قمة الشرق الأوسط الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، بمطار الملك خالد الدولي، وفود الدول المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ووصل إلى المطار، أمس، كل من رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، لحضور القمة والمبادرة، إضافة إلى رئيس جمهورية الجابون علي بونغو، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكان في استقبال الوفود، برفقة سمو أمير الرياض بالنيابة، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.