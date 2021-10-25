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إنفاذا لتوجيهات الملك.. تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من الدول معلقة القدوم لـ 30 نوفمبر

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الدمام - شريف احمد - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وفي إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس ، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي «مركز المعلومات الوطني»، وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين ممن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وقد تم التمديد لهم بشكل آلي، إلى تاريخ 25/4/1443هـ الموافق 30/11/2021م، كما تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ومرفق بالبريد المرسل نموذج التأشيرة الإلكترونية «e-visa».
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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