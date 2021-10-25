شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. نظام جديد لسكن العمالة ولجنة لرصد المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس بلدية الجبيل م. نايف الدويش، عن إصدار نظام جديد لسكن العمالة يسمح لهم بالسكن في أحياء مخصصة ومجمعات سكنية مرخصة، وكذلك بالعمارات التجارية على شارع عرض 20م فأكثر، فيما لن يسمح لهم بالسكن وسط الأحياء السكنية.

وأضاف الدويش أن هناك لجنة تعمل على ذلك حاليا وترصد المخالفات وتفرض غرامات، وتصدر تراخيص لإسكان العمالة النظامي، مبينا أن الهدف من النظام هو إخراج العمالة من وسط الأحياء السكنية وتحديدا وسط المدن، وإعادة تأهيل سكن العائلات للاستفادة القصوى من الخدمات المتكاملة في أحياء وسط المدينة، وإنعاش الأسواق التي تقدم خدمة للساكنين في الأحياء السكنية المحيطة بها.

وكان مواطنون أعربوا عن رفضهم ازدواجية سكن العمالة والعزاب داخل الأحياء السكنية، لما فيها من مظاهر سلبية تنعكس على العوائل وتلحق الضرر بالأحياء، ‏وأوضح المواطن ناصر المسحل أن ازدواجية سكن العزاب والعمالة تسببت في مشاكل كثيرة داخل أحياء العوائل في الجبيل أبرزها كثرة السرقات ومضايقة الأهالي والتجمعات المشبوهة والتحرشات، كذلك استغلال قربهم من أحياء العوائل بالقيام بالأعمال السائبة بعد انتهاء دوامهم الرسمي في مخالفة صريحة للنظام، بالإضافة إلى زيادة الحمل على البنية التحتية للأحياء من خلال وجود عدد يفوق الطاقة الاستيعابية لقواعد البنية التحتية داخل السكن الواحد، مما تسبب في مشاكل على مستوى الصرف الصحي للأحياء وتضرر الخدمات البلدية.

‏وأضاف: دخول الحافلات الكبيرة وسط الأحياء لنقل العمالة من مقر السكن إلى مقر العمل يتسبب في ازدحامات مرورية لدرجة أن بعضهم يقوم بإيقاف الشاحنات وباصات النقل داخل الأحياء الضيقة لعدة أيام، غير مكترث بحجم الأذى الذي يتسبب به لأهالي الحي.