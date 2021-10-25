شكرا لقرائتكم خبر عن توعية بالفحص المبكر وسرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم تجمع الشرقية الصحي ندوة علمية بعنوان: «صحتك بعد الأربعين»، لزوار مركز مي الجبر للفحص المبكر لسرطان الثدي بالدمام من السيدات بعمر 40 سنة وأكثر.

وهدفت الندوة لتوعية السيدات بأهمية الحفاظ على صحتهن من جوانب متعددة، وذلك خلال ساعات انتظارهن في المركز.

كما نظم التجمع ركنا توعويا ومحاضرة تثقيفية في مقر أمانة الشرقية، لتوعية منسوبي وزوار الأمانة بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وذلك بالتزامن مع حملة «صحتك تزهر» لشهر التوعية بسرطان الثدي.