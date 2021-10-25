شكرا لقرائتكم خبر عن «أسبوع المهنة».. دعم توظيف الخريجين وزيادة قدراتهم التنافسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعم الخريجين

وتتضمن الفعاليات معرضًا متنوعًا لشركات ومؤسسات قطاع الأعمال، وسلسلة من اللقاءات الإثرائية، والبرامج التدريبية، ويقام في الفترة: 18-22/ 3/ 1443هـ الموافق 24-28/10/ 2021م، واستمع سموه خلال جولته على المعرض إلى شرح موجز حول الفعالية وأهدافها، والمشاركين فيها، ورعى توقيع اتفاقية بين الجامعة و«هدف»؛ لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلبة المتوقع تخرجهم، والتي تستهدف زيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.

رعاة إستراتيجيون

وكرَّم سموه في ختام الجولة الرعاة الإستراتيجيين الداعمين لهذه المناسبة، الراعي الإعلامي «دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر»، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الرياض، والراعي الفضي شركة نادك، والشركاء صندوق الموارد البشرية «هدف»، وغرفة الأحساء.

إرشاد مهني

وثمّن رئيس الجامعة د. محمد العوهلي، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للفعالية، وتشريف وحضور سمو محافظ الأحساء لافتتاحها نيابة عن سموه، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية استهدفت إتاحة التعرف على مجالات التوظيف، وتقديم الإرشاد المهني للطلبة والخريجين، والباحثين عن العمل، كما أتاحت فرصًا للشركات والمؤسسات لتقديم عروضها، وتوعية الخريجين بما يسهم في تأهيلهم، وقدرتهم على تحقيق التنافسية التي تحقق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

معرفة ومهارة

وأكد د. العوهلي أن الجامعة حريصة على تسليح خريجيها بثلاثة أجنحة، وهي: المعرفة، والمهارة، والمهنية، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، وفق ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030.

ورش عمل

من ناحيته، بيّن وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. مقبل العيدان أن الجامعة حرصت على دعوة أكثر من 50 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة؛ للتعريف بالفرص الوظيفية المتاحة لديها، ولتمكين قطاع الأعمال من التعرف على الكوادر البشرية من خريجي الجامعة، وما تمتلكه من قدرات وخبرات، إلى جانب الإسهام في توعية الخريجين والطلبة والمجتمع بمكونات سوق العمل السعودي، واحتياجاته في ضوء تقديم 18 فعالية تضم لقاءات، وورش عمل، وبرامج تدريبية في مختلف التخصصات؛ لتنمية قدراتهم لمواجهة تحديات سوق العمل ومتطلباته وتطويرها.

افتتح صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، أمس، معرض وفعاليات «أسبوع المهنة»، الذي تنظمه جامعة الملك فيصل تحت شعار «نحو مستقبل مهني واعد»، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.