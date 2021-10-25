شكرا لقرائتكم خبر عن 8800 جولة تغلق 20 منشأة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 8,872 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق 20 منشأة، وتحرير 475 مخالفة، للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق توكلنا، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وقالت الأمانة إنها تلقت، خلال تلك الفترة، 2547 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، داعية الجميع إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة.

وأكدت الأمانة على استمرار الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.