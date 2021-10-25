شكرا لقرائتكم خبر عن 67 مبادرة و42 مؤشر أداء لـ«سيهات الخيرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد مجلس إدارة جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، الخطة الإستراتيجية، بنسختها المحدثة، متضمنة 67 مبادرة و42 مؤشر أداء، لتحقيق 12 هدفا إستراتيجيا موزعة على الأبعاد الـ4 لبطاقة الأداء المتوازن، وهي: أصحاب المصلحة، والبعد المالي، والعمليات، والبنية التحتية.

وقدم أعضاء مكتب الإستراتيجية والتميز عرضًا مفصلًا لخطة العمل الاجتماعي والتنموي بحلول 2026، لتقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المجتمع وتحقيق الاستدامة المالية وفق المعايير العالمية بكفاءة وفعالية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة للجمعية شوقي المطرود أن الأهداف الإستراتيجية للجمعية تشمل استقطاب الكفاءات المؤهلة والكوادر التطوعية وتأهيلها، وتطوير بيئة التميز المؤسسي، والتحول الرقمي، والتحول من الرعوية إلى التنموية، وتصميم وتنفيذ برامج التنمية المستدامة، بالإضافة لتطوير أعمال وإدارة الاستثمارات المالية، وكذلك تطوير منظومة أعمال الاتصال المؤسسي والتسويق، وتنمية الموارد المالية، وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب تحقيق التكافل والاستقرار المجتمعي للمستفيدين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجودة الحياة، وأخيراً تحقيق رضا وتطلعات شركاء النجاح.

وقدم المطرود جزيل الشكر والتقدير لأعضاء المكتب على عملهم المتقن والدؤوب، الذي أثمر عن خطة إستراتيجية تواكب المرحلة الحالية والمستقبلية وتوائم متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى عقد لقاء عام مع فريق عمل الجمعية من موظفين ومتطوعين لاستعراض الخطة الإستراتيجية المحدثة وإطلاقها في الأيام القادمة.