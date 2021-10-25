شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف شجرة لتكثيف الغطاء النباتي بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن، عن خطة لزراعة أكثر من 12 ألف شجرة ظل وزينة، إضافة إلى 12 ألف شجرة برية، وذلك ضمن مبادرة «حفر الباطن خضراء»، امتدادا لمبادرة « السعودية الخضراء»، والهادفة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتنمية الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة أن أشجار الظل والزينة تشمل «الأكاسيا جلوكا، تابوبيا، بونسيانا، الجهنمية»، وغيرها من الأشجار المناسبة لبيئة المحافظة، أما الأشجار البرية فتكون مناسبة للمخيمات ومنها «الطلح» و«الغاف» مشيرة إلى أن زراعة الأشجار تعتمد على أنواع محدودة تناسب مناخ المحافظة ولا تستهلك الكثير من المياه. وأضافت إنها زرعت أكثر من 2000 شجرة منذ بداية انطلاق المبادرة الشهر الماضي، بالطرق الرئيسة ومداخل المحافظة، وذلك للحد من ظاهرة التصحر والوصول إلى جودة حياة أفضل، مؤكدة حرصها على استدامة المبادرة وتعظيم أثرها ورفع نسبة معدل المسطحات الخضراء بالمحافظة.