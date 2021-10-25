شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: توظيف التقنيات الحديثة يقلص فترة نظر القضايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بتوظيف التقنيات الحديثة لرفع نسب القضايا المنجزة في محاكم المنطقة، وتقليص فترة نظر القضايا من خلال الترافع «عن بُعد» عبر وسائل الاتصال الحديثة.

وهنّأ سموه رئيس محكمة الاستئناف فضيلة الشيخ دخيل الحمد، بمناسبة تعيينه في منصبه، وذلك خلال استقباله بمكتب سموه في ديوان الإمارة، أمس، سائلاً الله له التوفيق والنجاح.

ورفع الشيخ الحمد شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لكل ما يخدم تطوير أعمال محاكم المنطقة.