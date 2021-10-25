شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الخدمات الصحية بـ«ملكية الجبيل» في المستوى السابع دوليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، على تصنيف المستوى السابع من الجمعية الدولية لأنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية، الذي يُعد أعلى مستوى في تبني تطبيقات الملف الصحي الإلكتروني عالميًا في إدارة معلومات المرضى، وفق العديد من المعايير الصارمة لتطبيق نظام الملف الصحي الإلكتروني، وتقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى.

وجرى تقييم مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ومراكز طب الأسرة بالمدينة الصناعية وفق معايير المستوى السابع من قِبَل مقيّمين معتمدين من الجمعية الدولية لأنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية على مدى 5 أيام، إضافة إلى مراجعة وتقييم الأنظمة الإلكترونية المطبقة في برنامج الخدمات الصحية بما يحقق سلامة وجودة الرعاية الصحية للمستفيدين.

وأوضح مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل د. فادي الفياض أن هذا الإنجاز يأتي في سياق التميز في تطبيق أنظمة وتقنية المعلومات الحديثة، مؤكدًا أن التصنيف يضع الخدمات الصحية للهيئة من ضمن الجهات الصحية الرائدة في المملكة والشرق الأوسط، التي نجحت في الحصول على هذا التصنيف العالي من قبل الجمعية.