شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية بين جامعتي «الإمام عبدالرحمن» و«شقراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله الربيش، اتفاقية تعاون في مجال تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعلمية والإدارية في التعليم الجامعي مع جامعة شقراء، ويمثلها رئيس الجامعة، د. علي السيف، وذلك في رحاب الجامعة بالدمام، أمس.

وعقب الاتفاقية، قام رئيس جامعة شقراء والوفد المرافق بجولة تعريفية شملت مباني المعامل والمختبرات في كلية الهندسة والاطلاع على التجارب وبراءات الاختراع التي قدّمتها الجامعة، وذلك برفقة عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات، د. عبدالكريم الهويش.

من ناحيته، قال د. الربيش: إن اتفاقية التعاون مع جامعة شقراء، تستهدف تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعلمية والإدارية في مجال التعليم الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية مختلفة في الخدمات الاستشارية، وخدمات التدريب والأبحاث الأكاديمية، وتقنية ونظم المعلومات والجودة والاعتماد الأكاديمي، من خلال معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بالجامعة، وذلك بهدف استفادة كلا الطرفين من خبرات وتجارب الطرف الآخر في تلك المجالات.

فيما نوه د. السيف بأن هذه الاتفاقية جاءت لتؤكد أهمية التبادل المعرفي بين الجامعتين في العديد من المجالات العلمية والأكاديمية، مشيرا إلى أن جامعة شقراء حريصة على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين مختلف الجامعات في المملكة؛ لتعزيز العملية الأكاديمية بالجامعة والاستفادة مما تقدّمه الجامعات، التي تتسق مع الأهداف الإستراتيجية التي تسعى جامعة شقراء لتحقيقها، مثل الإجادة في جميع المجالات، والتميز في مجالات محددة، وإيجاد نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، وتعزيز قدرات الخريجين بما يتناسب مع سوق العمل وحاجات مجالات التنمية، وبناء جسور تواصل بين الجامعة والمجتمع وغيرها من الجامعات الأخرى.

وأشاد بما شاهده في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من خبرات أكاديمية ومعامل متقدمة تُثلج الصدر وتعزّز العملية الأكاديمية والبحثية في الجامعة، ليصل تأثير هذا التقدم إلى كل الجامعات في المملكة وفق أعلى المعايير الدولية؛ تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة وفق متطلبات رؤية المملكة 2030.