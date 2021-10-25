شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 4 آلاف شجرة مزهرة برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية محافظة رأس تنورة في الفترة الماضية، عددًا من الأشجار في شوارع وكورنيش المحافظة، وتوسيع الرقعة الخضراء، وذلك في إطار جهودها الخدمية المختلفة في المحافظة، وخطتها في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه وتجميل المحافظة، ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي ومكافحة مصادر التلوث والحد من تأثير العمليات الصناعية، ولتحسين جودة الحياة، والمظهر العام، مما يسهم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن، وتعزيزا لمبدأ كفاءة الإنفاق، وتفعيلاً لمبادرة أمانة المنطقة الشرقية «شرقية خضراء». وأوضح رئيس البلدية م. صالح القرني، أن البلدية زرعت خلال الفترة الماضية أنواعا مختلفة من الأشجار والشجيرات المزهرة، تمثلت في 600 شجرة أكاسيا، 1120 شجرة جاتورفا، 1150 شجرة جهنمية، 1200 ياسمين هندي، مبينا أن هذه الأشجار والشجيرات تتميز بأنها مزهرة طوال السنة، وتقلل من الاعتماد على زراعة الزهور الموسمية. وقال م. القرني: إن هذه تجربة ناجحة للبلدية في فكرة الاعتماد على زراعة هذه الأنواع من الأشجار والشجيرات إلى جانب زراعة الزهور الموسمية لتعطي للمحافظة تميزاً نوعياً وبعداً جمالياً على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.